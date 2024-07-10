Trendyol Süper Lig'de merakla beklenen 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Fikstür çekimine Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticileri katılacak. Bu önemli etkinlikte, yeni sezonun maç programı belirlenecek ve takımların sezon boyunca oynayacakları karşılaşmaların tarihleri netleşecek.

Yeni sezon başlangıç tarihleri

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler, yeni sezonda takımlarının performansını ve fikstür çekimiyle belirlenen maç programını büyük bir heyecanla bekliyor.