Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için harcama limitlerini açıkladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için belirlenen harcama limitinde en üst sırayı aldı. Galatasaray'ın harcama limiti, yüzde 30 sapma dahil olmak üzere 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 TL olarak belirlendi.

Fenerbahçe'ye ise 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL, Trabzonspor'a 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL, Beşiktaş'a ise 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL'lik harcama limiti verildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi çerçevesinde harcama limitlerinin hesaplandığı belirtildi. Ayrıca, kulüplerin harcama limitlerinin, Süper Lig'de sıralamaya göre belirlendiği ve takım performansıyla doğru orantılı olarak düzenlendiği vurgulandı.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın Ek XIII F Maddesi'ne göre, Süper Lig'de yer almayan kulüplerin harcama limitleri, ligi 7-15 sıralarında tamamlayan takımların T+1 sezonu için belirlenen limitlerin ortalaması alınarak hesaplandı.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın Ek XIII G Maddesi'ne göre ise, kulüplerin harcama limitleri, belirli gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve transfer dönemlerinin son gününe kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından revize edilebileceği ifade edildi.