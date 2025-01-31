PFDK'dan yapılan açıklama, Türkiye Süper Lig kulüpleri ve taraftarlarına yönelik önemli kararlar içermektedir.

Burhaniye Belediyespor kritik maç için antrenmanlarını sürdürüyor Burhaniye Belediyespor kritik maç için antrenmanlarını sürdürüyor

  1. Sivasspor: Taraftarlarının çirkin tezahürat nedeniyle ev sahibi olduğu maçta taraftarlarının elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki maçta stadyuma girişlerinin engellenmesi.

  2. Kayserispor: Aynı tür çirkin tezahürat nedeniyle para cezası (120.000 TL) ve misafir tribünündeki taraftarların bir sonraki maçta stadyuma girişlerinin engellenmesi.

  3. Alanyaspor: Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 54.000 TL para cezası.

  4. Galatasaray: Taraftarlarının çirkin tezahürat nedeniyle, bir sonraki ev sahibi maçlarına girişlerinin engellenmesi. Ayrıca, yönetici Metin Öztürk'ün basın açıklamaları nedeniyle inceleme devam ediyor.

  5. Çaykur Rizespor: Taraftarlarının saha olayları nedeniyle 168.000 TL para cezası.

  6. Eyüpspor: Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 40.500 TL para cezası.

  7. Antalyaspor: Çirkin tezahürat nedeniyle ihtar cezası ve taraftarlarının bir sonraki ev sahibi maçına girişinin engellenmesi.

  8. Beşiktaş: Çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle büyük bir para cezası (750.000 TL). Ayrıca, taraftarlarının bir sonraki misafir maçına girişlerinin engellenmesi.

  9. Fenerbahçe: Çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle 525.000 TL para cezası. Kaleci antrenörüne soyunma odası yasağı ve para cezası. Ayrıca, sosyal medya açıklamaları nedeniyle inceleme devam ediyor.

  10. Göztepe: Çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle 300.000 TL para cezası. Ayrıca, merdiven boşluklarıyla ilgili 360.000 TL para cezası.

Kaynak: HABER MERKEZİ