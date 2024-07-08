Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren geçen sezonun ardından, sporseverler 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlangıç tarihini merakla bekliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin yeni sezon takvimini açıkladı.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

2024-2025 Süper Lig sezonu, 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek.

İkinci Yarı Ne Zaman Başlayacak?

Süper Lig'in ikinci yarısı, 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig Başlangıç Tarihleri

Trendyol 1. Lig: 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak. Ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig: 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Ligin ilk yarısı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Sporseverler İçin Bekleyiş Sona Eriyor

Sporseverler, yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle Süper Lig'in başlangıç tarihine kısa bir süre kala, takımların hazırlıkları hız kazandı. Sezonun ilk maçlarıyla birlikte futbol heyecanı yeniden yükselecek.

Süper Lig Sezonu Detayları

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Süper Lig'de büyük bir rekabet yaşanacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımlar, şampiyonluk için mücadele edecek. Her sezon olduğu gibi bu sezon da sürpriz sonuçlar ve çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Fikstürün ise Temmuz'un ikinci haftası çekilmesi bekleniyor. Geçen seneki fikstür 18 Temmuz'da çekilmişti.