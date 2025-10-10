Akyazı’da feci kaza: 2 jandarma şehit oldu

Süper Lig’de geride kalan 8 haftada istikrarlı bir performans sergileyen Gaziantep FK, son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Burak Bekaroğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Antalyaspor karşılaşmasıyla üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

“En az 27 bin taraftar hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bilet fiyatlarını 27 liradan satışa sunma kararı aldık. Aradaki farkı yönetim kurulu arkadaşlarımız karşılayacak. Gaziantep şehrine futbolda özlediği günleri yaşatmak istiyoruz.”

Yılmaz, tribünlerin dolması için bilet fiyatlarında indirime gittiklerini belirtti:

“Son haftalardaki iyi futbol ve iyi skorların anlam kazanması adına hata yapmamalıydık. Karagümrük karşısında hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Şimdi Antalyaspor maçı öncesinde tüm şehir olarak kenetlenmeliyiz,” ifadelerini kullandı.

Kulübün internet sitesinden açıklama yapan Başkan Memik Yılmaz, son haftalardaki performanstan memnun olduklarını belirterek, taraftarlara birlik çağrısı yaptı.

Yılmaz, hedeflerinin “en az 27 bin taraftarla tribünleri doldurmak” olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, taraftarına büyük bir jest yaptı. Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, yaklaşan Antalyaspor maçı öncesinde bilet fiyatlarının 27 liraya indirildiğini açıkladı.

