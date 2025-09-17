Süper Lig 5. hafta VAR kayıtları TFF tarafından açıklandı. Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarındaki önemli pozisyonlar detaylı şekilde değerlendirildi.

TFF Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Beşiktaş - Başakşehir ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarındaki önemli kararların detayları:

Beşiktaş - Başakşehir maçı: Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı

Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü’nün kırmızı kart pozisyonu tartışma yarattı. VAR, hakem Alper Akarsu’ya sahada inceleme önerdi. İşte o anlar:

VAR: “Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.”

Hakem Alper Akarsu: “Oynatabilirsin. O kalabalıkta bir şey görmedim. Net bir açın var mı vuruşla ilgili, gösterir misin buradan göremedim.”

VAR: “Açıyı değiştir. Yüzüne geldiğini göster.”

Hakem Alper Akarsu: “Tamam gördüm. 10 numara.”

Orkun Kökçü’nün kırmızı kartı, VAR kararının ardından doğrulandı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı: iptal edilen gol ve Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı

Trabzonspor’un iptal edilen golü:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Trabzonspor’un attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. İşte VAR ve hakem arasında geçen konuşmalar:

VAR: “Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim.”

Hakem Ozan Ergün: “Evet görüyorum temas noktasını.”

VAR: “Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum.”

Hakem Ozan Ergün: “App'de gösterir misin?”

VAR: “Hemen onu da gösteriyorum.”

Hakem Ozan Ergün: “Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum.”

Okay Yokuşlu’nun kırmızı kartı:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki önemli bir pozisyon daha, Okay Yokuşlu’nun kırmızı kartıydı. VAR, hakem Ozan Ergün’e potansiyel kırmızı kart için inceleme önerdi:

VAR: “Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin.”

Hakem Ozan Ergün: “Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı.”

VAR: “VAR, oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun.”

Hakem Ozan Ergün: “Görüyorum şimdi buradan. Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart.”