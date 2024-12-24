Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Son olarak sahasında Adana Demirspor’a 3-1 mağlup olan Hatayspor, teknik ekiple karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Süper Lig'de 11. teknik direktör ayrılığı

Rıza Çalımbay’ın ayrılığıyla birlikte Süper Lig’de bu sezon görevine son verilen teknik direktör sayısı 11’e yükseldi. Sezonun başlamasından bu yana birçok kulüp teknik kadrosunda değişikliğe gitti.

Süper Lig’de bu sezon görevine son verilen teknik direktörler:

Abdullah Avcı - Trabzonspor

Özhan Pulat - Hatayspor

Michael Valkanis - Adana Demirspor

Burak Yılmaz - Kayserispor

İsmet Taşdemir - Bodrum FK

Ali Çamdalı - Konyaspor

Sami Uğurlu - Kasımpaşa

Fatih Tekke - Alanyaspor

Giovanni van Bronckhorst - Beşiktaş

Bülent Uygun - Sivasspor

Rıza Çalımbay - Hatayspor

Hatayspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Hatayspor’un yeni teknik direktör arayışına başladığı öğrenildi. Kulübün kısa süre içinde yeni hocasını açıklaması bekleniyor.