Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’deki dev derbilerin tarihlerini açıkladı. Sezon boyunca Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Galatasaray ve Beşiktaş ilk derbide karşılaşacak
Sezonun ilk büyük derbisi 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Kasım derbileri yoğun ilgi çekecek
1 Kasım Cumartesi Galatasaray-Trabzonspor, 2 Kasım Pazar ise Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Her iki maçta da büyük rekabet ve heyecan bekleniyor.
Aralık derbileri sezonu taçlandıracak
1 Aralık Pazar Fenerbahçe-Galatasaray, 14 Aralık Pazar Trabzonspor-Beşiktaş maçları ile Süper Lig’de dev karşılaşmalar sona erecek.