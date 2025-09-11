Süper Lig’de 4 haftada 8 puan toplayarak 3. sıraya yerleşen Göztepe, transfer sezonunun bitimine 1 gün kala önemli imzalar için geri sayım başlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım ile Fransız Rennes kulübü ile 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı ve futbolcularla son görüşmeler devam ediyor.

Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım

Göztepe yönetimi, milli oyuncuları maaş konusunda ikna etmekte önemli mesafe kat etti. Her iki oyuncunun da yarına kadar resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sinclair Armstrong ve diğer planlar

Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu bulunan Göztepe, İngiltere Championship ekibi Bristol City’den 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ile prensipte anlaşma sağladı. Sport Republic şirketi, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncuyu resmen kadroya dahil edecek.

Yabancı kontenjanı ve ek transferler

Sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanını açmak için Ürdünlü 19 yaşındaki forvet İbrahim Sabra’yı kiralayabilir. Bu gerçekleşirse, Juventus’un 21 yaşındaki Fas asıllı İsveçli sol beki Jonas Rouhi de yeni sezonda Göztepe forması giyecek.