Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta hakemlerini açıkladı. İkinci hafta, 16 Ağustos Cuma günü Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.
İkinci haftanın hakemleri:
16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar
19.15 Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler
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Editör: Engin Keskin