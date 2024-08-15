Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta hakemlerini açıkladı. İkinci hafta, 16 Ağustos Cuma günü Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak.

İkinci haftanın hakemleri:

16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

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21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler

Ayrıntılı bilgi için, TFF'nin resmi sitesine tıklayın.

Editör: Engin Keskin