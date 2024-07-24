Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk iki haftanın müsabaka programını duyurdu. Sezon, son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele ile 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Sezon Açılış Maçı: Galatasaray - Hatayspor

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu, geleneksel olarak son şampiyon takımın oynayacağı maçla açılacak. Galatasaray, 9 Ağustos'ta Hatayspor'u konuk edecek. Bu mücadele, hem ligin başlangıcı olması hem de iki takımın sezona nasıl bir başlangıç yapacağı açısından büyük ilgi görecek.

Fikstürün geri kalanını Avrupa maçları belirleyecek

TFF, 5 Ağustos'ta yapılacak play-off turu kura çekimlerinin ardından UEFA Kupaları fikstürlerinin belirlenmesiyle birlikte 3. ve 4. hafta maçlarının programını da açıklayacak. 29 - 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında ise ligin ilk yarısının kalan haftalarının programı ilan edilecek.

İlk 2 hafta programı şu şekilde:

1. hafta

9 Ağustos Cuma

21.00 Galatasaray - Hatayspor



10 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor



11 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş



12 Ağustos Pazartesi

21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK



2. hafta

16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray



17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe



18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor



19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK