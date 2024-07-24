Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk iki haftanın müsabaka programını duyurdu. Sezon, son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadele ile 9 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
Sezon Açılış Maçı: Galatasaray - Hatayspor
2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu, geleneksel olarak son şampiyon takımın oynayacağı maçla açılacak. Galatasaray, 9 Ağustos'ta Hatayspor'u konuk edecek. Bu mücadele, hem ligin başlangıcı olması hem de iki takımın sezona nasıl bir başlangıç yapacağı açısından büyük ilgi görecek.
Fikstürün geri kalanını Avrupa maçları belirleyecek
TFF, 5 Ağustos'ta yapılacak play-off turu kura çekimlerinin ardından UEFA Kupaları fikstürlerinin belirlenmesiyle birlikte 3. ve 4. hafta maçlarının programını da açıklayacak. 29 - 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek lig aşaması fikstür çekimleri sonrasında ise ligin ilk yarısının kalan haftalarının programı ilan edilecek.
İlk 2 hafta programı şu şekilde:
1. hafta
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
2. hafta
16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK