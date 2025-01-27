Süper Lig’in şampiyonluk yarışındaki iki güçlü rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi için önemli hamleler yapıyor. Kadrolarını güçlendirmeye çalışan kulüpler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yıldızı Marcus Rashford için yarışa girdi. Ancak, her iki kulübün de oyuncu ile henüz bir anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

Rashford’a talepler artıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Marcus Rashford için Galatasaray ve Fenerbahçe devrede. Manchester United'dan ayrılma ihtimali bulunan Rashford’a olan ilgiyi, her iki kulüp de değerlendirmeye almış durumda.

Henüz ilerleme kaydedilmedi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Rashford için başlattığı görüşmelerde, her iki kulüp de oyuncunun kararını bekliyor. Henüz resmi bir ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor.

Rashford’ın kararı bekleniyor

Marcus Rashford’ın ise acele etmeden, tüm teklifleri dikkatlice değerlendirdiği ifade ediliyor. 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun, transferdeki son kararını yakın bir zaman içinde vereceği öngörülüyor.