Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısında devreye girecek yabancı VAR hakemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlk yarıda yaşanan hakem hatalarının ardından gelen yoğun talep üzerine, TFF yabancı VAR hakemlerinin kullanılmasına karar vermişti.

NTV’ye konuşan Otyakmaz, Türk hakemlerine güvendiklerini ancak spekülasyonları azaltmak ve hakemleri motive etmek amacıyla bu kararı aldıklarını söyledi. “Hakemlerimizi destekliyoruz ancak polemikleri önlemek ve talepleri karşılamak adına yabancı VAR hakemlerine kapılarımızı açtık. Büyük ihtimalle bu hafta içinde uygulamaya geçeceğiz” dedi.

Stratejik maçlar öncelikli

Otyakmaz, yabancı VAR hakemlerinin hangi maçlarda görev alacağına dair de bilgi verdi. Stratejik öneme sahip maçların öncelikli olduğunu belirterek, “İlk etapta şampiyonluk ve düşme hattındaki kritik maçlara odaklanacağız. İhtiyaca göre diğer karşılaşmalarda da değerlendirilecekler” ifadelerini kullandı.