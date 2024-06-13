14 Haziran 1925'te temelleri atılan Göztepe, her yıl bu tarihte kuruluş yıl dönümünü meşale şovla kutluyor. Bu yılki kutlamalar ise Süper Lig'e dönüşün de mutluluğuyla daha da özel olacak.

Yoğun bir gün programı

Göztepeliler, 99. yıl dönümünü kutlamak için yoğun bir gün programı hazırladı. Kutlamalar, saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayacak.

Taraftarlar ise saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde buluşacak. Sahilde çocuklar için yüz boyama etkinlikleri düzenlenecek ve saat 20.30'da DJ Borakhan müzik gösterileriyle coşkuyu artıracak.

Her yıl olduğu gibi binlerce Göztepe taraftarının bir araya geleceği organizasyonda, saat 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov başlayacak. Futbolseverler, meşalelerle geceyi aydınlatacak ve havai fişek gösterileriyle coşku doruğa çıkacak.

Göztepe yönetimi ve il protokolü ise kutlamaları denizden takip edecek.