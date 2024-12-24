Süper Lig’de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde devreyi tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, transfer piyasasını sarsacak hamlelerle kadrosunu güçlendirme planları yapıyor.

Talisca imza için gün sayıyor

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Anderson Talisca ile görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtilirken, asıl büyük sürprizin Kevin De Bruyne olduğu ortaya çıktı.

Kevin De Bruyne için girişimler başladı

Fanatik’in haberine göre, Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki süper yıldız için sportif direktör Mario Branco’yu görevlendirdi. Branco’nun, oyuncu ve kulübüyle kısa süre içinde temas kuracağı öğrenildi.

Manchester City’de kriz ve kadro değişimi

Son dönemde performansında düşüş yaşayan ve teknik direktör Pep Guardiola ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen De Bruyne, Manchester City’den ayrılmaya sıcak bakıyor. İngiliz devinin kadroyu yenileme planları yapması, transfer ihtimalini güçlendirdi.

Avrupa ve Suudi Arabistan’dan rekabet var

Yıllık 12 milyon Pound kazanan Belçikalı yıldız için Suudi Arabistan ve ABD ekiplerinin devrede olduğu belirtiliyor. Ancak De Bruyne’nin, 2026 Dünya Kupası’na kadar Avrupa’da kalma isteği, Fenerbahçe’nin elini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor.

Başarılarla dolu bir kariyer

Kevin De Bruyne, Premier League tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Manchester City ile sayısız kupa kazanan yıldız oyuncu, Belçika Milli Takımı formasını da 99 kez giyip 26 gol attı.