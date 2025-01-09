Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'ten şahane gol Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'ten şahane gol

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından yayımlanan Trendyol Süper Lig futbolcu değerlendirme raporu, ligdeki en değerli oyuncuları sıraladı. Rapora göre, Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 51-72 milyon euro arasında bir piyasa değeri ile listenin zirvesinde yer aldı.

Victor Osimhen Için Avrupa'nın Dev Kulüplerinden Yeni Hamle (1)-1

Semih Kılıçsoy yerli oyuncularda ilk sırada

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ise 25-35 milyon euro aralığındaki değeriyle en değerli yerli futbolcu olarak dikkat çekti. Kılıçsoy bu performansıyla ligdeki en değerli ikinci oyuncu oldu.

Semih Kılıçsoy

Listede dikkat çeken diğer isimler arasında Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En Nesyri yer alırken, onu Kasımpaşa'dan Yasin Özcan takip etti. Özcan, Kılıçsoy'dan sonra en yüksek piyasa değerine sahip yerli oyuncu olarak göze çarptı.

Kaynak: HABER MERKEZİ