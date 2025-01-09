Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından yayımlanan Trendyol Süper Lig futbolcu değerlendirme raporu, ligdeki en değerli oyuncuları sıraladı. Rapora göre, Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 51-72 milyon euro arasında bir piyasa değeri ile listenin zirvesinde yer aldı.

Semih Kılıçsoy yerli oyuncularda ilk sırada

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ise 25-35 milyon euro aralığındaki değeriyle en değerli yerli futbolcu olarak dikkat çekti. Kılıçsoy bu performansıyla ligdeki en değerli ikinci oyuncu oldu.

Listede dikkat çeken diğer isimler arasında Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En Nesyri yer alırken, onu Kasımpaşa'dan Yasin Özcan takip etti. Özcan, Kılıçsoy'dan sonra en yüksek piyasa değerine sahip yerli oyuncu olarak göze çarptı.