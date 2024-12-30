Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda namağlup lider Galatasaray'la karşılaşacak olan Göztepe, ilk yarıda dikkat çeken bir performans sergileyen Anthony Dennis'in yaşadığı kart cezalarıyla gündeme geldi. Göztepe'nin 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, ilk yarının en hırçın futbolcusu olarak öne çıktı. Orta sahada agresif oyunuyla dikkat çeken Dennis, toplamda 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek Süper Lig’de en fazla kart gören oyuncu konumunda yer aldı. Bu kartlardan dolayı genç futbolcu, 3 maçlık ceza durumu ile karşı karşıya kaldı. Dennis'in yanı sıra, Göztepe'de ilk yarıda kart gören diğer futbolcular arasında Ogün de kırmızı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı ekipten en fazla kart gören ikinci oyuncu ise 5 sarı kartla stoper Malcom Bokele oldu. Orta saha oyuncusu Isaac Solet de 4 sarı kartla takımın en çok uyarı alan üçüncü futbolcusu oldu.



