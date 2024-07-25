Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi 19,5 milyon avro karşılığında transfer ederek Süper Lig tarihine geçti. Bu transferle birlikte En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu oldu.

Tarihi transfer: Youssef En-Nesyri

Sevilla'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transferiyle birlikte Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını kazandı. Faslı oyuncu için ödenen 19,5 milyon avro, daha önce Galatasaray'ın Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avroya transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Mario Jardel'in rekorunu kırdı. Jardel'in rekoru, 24 yıl boyunca Türk futbolunda en yüksek bonservis bedeli olarak kalmıştı.

En yüksek bonservisli isimler

En-Nesyri'nin ardından Süper Lig'de en yüksek bonservis bedeli ödenen isimler listesinde ikinci sırayı Mario Jardel alıyor. Üçüncü sırada ise 15 milyon avro ile Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ve Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo bulunuyor.

En pahalı bonservislerin sıralaması ise şu şekilde:

Youssef En Nesyri Fenerbahçe 19,5 milyon 2024-2025 Mario Jardel Galatasaray 17 milyon 2000-2001 Cengiz Ünder Fenerbahçe 15 milyon 2023-2024 Nicolo Zaniolo Galatasaray 15 milyon 2022-2023 Dani Güiza Fenerbahçe 14 milyon 2008-2009 Mbaye Diagne Galatasaray 13 milyon 2018-2019 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 13 milyon 2013-2014 Bruma Galatasaray 13 milyon 2013-2014 Moatasem Al-Musrati Beşiktaş 11 milyon 2023-2024