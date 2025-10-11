Trendyol Süper Lig’de 8 hafta geride kalırken, dört büyük kulübün Borsa İstanbul performansında dikkat çekici farklar ortaya çıktı. Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri yatırımcısına kazandırırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş hisseleri değer kaybetti. Ligin milli araya girdiği dönemde borsadaki hareketlilik, futbolun sadece sahada değil, finans piyasalarında da ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe hissesi yüzde 22 geriledi

Seçim sürecine giren Fenerbahçe’de başkanlığa Sadettin Saran’ın gelmesi, piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı. UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup ilerleyen sarı-lacivertliler, Süper Lig’de 8 hafta sonunda dördüncü sırada.

8 Ağustos 2025: 12,87 TL

10 Ekim 2025: 10,14 TL

Değişim: –%22,12

FENER hissesi 14,04 TL ile zirve gördü, 10,06 TL ile dip yaptı.

Beşiktaş düşüşte, teknik direktör değişimi etkili oldu

Beşiktaş hissesi son iki ayda yüzde 8,37 değer kaybetti. UEFA Konferans Ligi’ne erken veda eden siyah-beyazlılar, teknik direktör değişikliğine giderek Sergen Yalçın’ı göreve getirdi.

8 Ağustos 2025: 2,14 TL

10 Ekim 2025: 1,97 TL

Değişim: –%8,37

Galatasaray istikrarlı yükselişini sürdürüyor

Son şampiyon Galatasaray, hem sahada hem borsada kazandıran kulüp oldu. Liderlik koltuğunu bırakmayan sarı-kırmızılılar, yatırımcısına yüzde 2’nin üzerinde getiri sağladı.

8 Ağustos 2025: 1,36 TL

10 Ekim 2025: 1,40 TL

Değişim: +%2,19

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Atletico Madrid gibi güçlü rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor borsada en çok kazandıran kulüp

Ligde ikinci sırada bulunan Trabzonspor hisseleri, yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 kazanç sağladı.

8 Ağustos 2025: 1,12 TL

10 Ekim 2025: 1,22 TL

Değişim: +%9,91 Papara soruşturmasında 25 kişi hakkında 28 yıla kadar hapis talebi İçeriği Görüntüle

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, sahadaki istikrarlı performansını Borsa İstanbul’a da taşıdı.