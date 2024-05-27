Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nda 25 gol ile gol kralı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Galatasarayın 24. şampiyonluğunu kazandığı Tümosan Konyaspor mücadelesinin ardından Süper Lig sona erdi. Mauro Icardi, yeşil-beyazlılar karşısında kaydettiği iki golle birlikte skor sayısını 25’e çıkardı ve gol kralı oldu.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve olumsuzluklara rağmen takımın skor yükünü çeken ve büyük maçlarda golleriyle Galatasaray’ı sırtlayan Arjantinli süperstar, Süper Lig’de 33 gole katkı sağladı 25 gol, 8 asist ile kariyerinde en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geride bıraktı. Icardi, tüm kariyerinde en sık gol katkısı yaşadığı iki sezonu da Galatasaray’da geçirdi.

Icardi ayrıca Konyaspor’a attığı iki gol ile birlikte Süper Lig kariyerinde en az iki kez karşılaştığı 19 takımın 18’inin filelerini sarstı.