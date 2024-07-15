Pop müziğin Divası süper star Ajda Pekkan dün akşam Çeşme açık hava tiyatrosunda sahne aldı.

Hafif esintili sıcak yaz akşamında kırmızı elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan Pekkan, Çeşme’de kendisini dinlemeye gelen hayranlarına muhteşem sahne performansı ve seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser başından sonuna kadar enerjisi hiç tükenmeyen ünlü sanatçı konserini biraz erken bitirdi. Geceye katılan davetliler sanatçının seslendirdiği eski ve yeni şarkılara hep birlikte eşlik etti. Sahnede sesi kadar danslarıyla da göz dolduran pop müziğin Divası Ajda Pekkan konser sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.