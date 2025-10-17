Süperstar Ajda Pekkan, bir çikolata markasıyla yaptığı yeni reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, 40 milyon TL karşılığında üç reklam filminde rol alacak.

Ajda Pekkan’dan 40 milyonluk reklam anlaşması

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, bu kez sahne performansıyla değil, attığı dev imzayla gündemde. Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Süperstar, bir çikolata markasıyla 40 milyon TL’lik anlaşma yaptı.

Pekkan’ın söz konusu markanın üç ayrı reklam filminde rol alacağı öğrenildi. Reklam kampanyasının çekimlerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağı, ilk reklam filminin ise 2026 başında yayınlanmasının planlandığı belirtildi.

"Keşke piyano çalabilseydim"

Her konseri öncesinde sıkı bir hazırlık sürecinden geçtiği bilinen Pekkan, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine bindiğini söylemişti.

Sanatçı, bir röportajında en büyük pişmanlığını da şu sözlerle dile getirmişti:

“Çok isterdim, keşke piyano veya başka bir enstrüman çalabilseydim. Henüz 5 yaşındayken komşularımıza yabancı şarkılar söylerdim.”

“Yeni nesli gördükçe imreniyorum”

Ajda Pekkan, genç sanatçılara olan hayranlığını da sık sık dile getiriyor. Süperstar, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle paylaşmıştı:

"Ben biraz eve kapanık birisiyim. Yeni nesil gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum, özeniyorum ama artık geçti."

Reklam dünyasında rekora koşuyor

Ajda Pekkan, daha önce de lüks markalarla yaptığı iş birlikleriyle gündeme gelmişti. 40 milyon TL’lik bu yeni anlaşmanın, Türk müzik dünyasında bir sanatçıya ödenen en yüksek reklam ücreti olduğu konuşuluyor.

Reklam filmlerinde Ajda Pekkan’a, genç nesilden ünlü oyuncuların da eşlik edeceği öne sürülüyor.