Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştiği konserde Ankara Atılım Sahnesinde sevenleriyle buluştu.

“Ajda Forever” konseptiyle yaz turnesine tüm hızıyla devam eden Ajda Pekkan, sold out geçen konser serilerine bir yenisini de Ankara’da ekledi. Binlerce müzikseverin akın ettiği ve konser alanını hınca hınç dolduran Ajda Pekkan hayranları, Süperstar’a bütün şarkılarında koro halinde eşlik ettiler. Harika performansının yanı sıra muhteşem yorumuyla da büyüleyen Ajda Pekkan, ünlü şef Tarık Sezer eşliğindeki olağanüstü orkestrasıyla birlikte hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne kıyafetleriyle adeta modaya yön veren Pekkan, Ankara sahnesinde ise Burcu Sedef imzalı turuncu kıyafetiyle göz kamaştırdı. Yaz turnesine devam edecek olan Ajda Pekkan, 8 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro’da, 14 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 20 Temmuz’da ise Marmaris Amfi Tiyatro’da sahne alacak.