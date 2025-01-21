Bartın’ın Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayan maden işçisi Hüseyin Y. ve eşi K.Y.'nin 65 günlük bebekleri Hüseyin Asaf, tıkanarak soluk alamaması sonucu baygın bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti.

Ölüm şüpheli bulundu

Asaf bebeğin ölümünün ardından Bartın Cumhuriyet Savcılığı, ölümü şüpheli bularak soruşturma başlattı. Bebek, soluk borusuna mama veya başka bir cisim kaçtığı düşünülen bir durumla hayatını kaybettiği için olay adli vaka olarak değerlendirildi.

Aile ifade verdi

Bartın Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, ailelerinin yaşadığı evde inceleme yaptı ve anne K.Y. ile baba Hüseyin Y.'nin ifadelerine başvurdu. Anne K.Y., bebeğinin solunum rahatsızlığı olduğunu ve o gün aniden fenalaştığını belirterek, tıkanma ihtimalinin olmadığını ifade etti. Baba Hüseyin Y. ise olay anında evde olmadığını ve bebeğin geçmişte de sağlık sorunları yaşadığını aktardı.

Bebeğe otopsi yapılacak

Bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca sağlık görevlilerinin ihmali olup olmadığı konusunda da araştırma başlatıldı. Otopsi raporunun tamamlanmasıyla birlikte soruşturmanın seyrinin şekillenmesi bekleniyor.