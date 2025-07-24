Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Arda Deniz Onat'ın ölümüyle ilgili tutuklanan üç şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi ve olayın karşı tarafın saldırısıyla başladığını öne sürdü.



Olay sonrası tutuklanan üç kişiden dikkat çeken savunmalar

20 Temmuz akşamı Marmaris’in Bozburun Mahallesi Kocabahçe mevkiinde teknede çıkan kavga sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Arda Deniz Onat'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.Y., S.Y. ve C.V.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde, olayın kendilerinden kaynaklanmadığını ve Arda Deniz Onat’a doğrudan zarar vermediklerini söyledikleri öğrenildi.

Coşkun V.C.: “Ben Arda’ya hiç vurmadım”

Şüphelilerden Coşkun V.C., ifadesinde olayın tekne sahibinin sert tepkisiyle başladığını iddia etti:

“Tekne sahibi bize 'Yürüyün gidin buradan' dedi. Kibarca karşılık vermemize rağmen kürekle üzerimize saldırdılar. Ben Arda’ya hiç vurmadım, sadece kendimi savundum. Bizi linç etmeye çalıştılar. Arda'nın ölümüyle ilgim yok.”

Coşkun V.C., kendisini darp eden tekne personelinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Sinan Y.: “Arda'yı boğmaya çalışmadım”

Sinan Y. ise olay sonrası balıkçı teknesine bindiklerini ve Arda ile babasının zodyak botla kendilerini takip ettiğini ifade etti:

“Babası elindeki kürekle kaburgama vurdu. Biz de onlara saldırdık. Arda’ya yalnızca yüz kısmına vurduğumu hatırlıyorum. Denize ne zaman düştüğünü görmedim.”

Selim Y.: “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum”

Şüpheli Selim Y. ise kaptanın kendilerine hakaret ettiğini ve olayın ardından tekneden ayrıldıklarını söyledi:

“Kaptan ‘Yürüyün gidin itler’ dedi. Zodyak botla üzerimize geldiler. Babasına vurdum ama Arda’ya zarar verdiğimi görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tekne personelinden şikayetçiyim.”

Arda Deniz Onat toprağa verildi, ailesi yürüyüş hazırlığında

Yaşamını yitiren Arda Deniz Onat, 21 Temmuz’da Bozburun Mahallesi’nde toprağa verildi. Ailenin ve yakınlarının, şüpheli ifadelerine itiraz etmek amacıyla 25 Temmuz Cuma günü Bozburun’da bir yürüyüş gerçekleştirecekleri öğrenildi.