İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, teslim performansını "Sur Yapı'dan Ev Almanın Tam Zamanı" kampanyasıyla buluşturarak dört farklı ödeme koşulundan oluşan indirimli konut kampanyasını başlattı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sur Yapı, 4 yılda 10 bin konut teslim ederek rekor seviyede teslim performansı gerçekleştirdi. Dört farklı ödeme yönteminden oluşan kampanyasıyla ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlara ara ödemeler, peşinat ve taksit imkanı sağlıyor.

Sur Yapı Vitrin Antalya, "Akıllı Şehir" olma özelliğine sahip ve içerisinde yer alan modern şehir imkanlarını doğanın güzellikleriyle birlikte sunuyor. Projenin en dikkati çekici etaplarından olan sitede 77–126 metrekare aralığındaki 2+1 ve 3+1 bahçeli daireler, parkları ve yüzme havuzları yer alıyor.

Sur Yapı Antalya projesinin içerisinde yer alan Antalya Suites, lüks tasarımın ve modern mimarinin bir arada olduğu sitede blokların üstünde deniz manzarasıyla birlikte yüzme havuzu bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, avantajlı ödeme koşulları sundukları kampanyanın Cevher Ümraniye ve Sur Yapı Antalya projelerini kapsadığını belirtti.

Elmas, rekor seviyede seyreden teslim performanslarını 2024'te de aralıksız sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Ödüllü mega proje Sur Yapı Antalya başta olmak üzere Excellence Koşuyolu, Topkapı Evleri ve Muhit Sancaktepe gibi birbirinden değerli projelerimizle 4 yılda 10 bin konutu sahipleriyle buluşturduk. Sur Yapı olarak ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. 'Sur Yapı'dan Ev Almanın Tam Zamanı' sloganıyla duyurduğumuz kampanyamızla da Sur Yapı Cevher Ümraniye ve Mega şehir Sur Yapı Antalya'daki projelerimizde konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşamı cazip ödeme imkanlarıyla sunuyoruz. Sur Yapı güvencesiyle gerçekleştirdiğimiz kampanya dahilinde ara ödemeler, peşinat ve taksit seçeneklerinden oluşan avantajlar sunarak ev sahibi olmak isteyen herkesi Sur Yapı ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz."

- Çeşitli ödeme seçenekleri

Kampanyanın bankasız ve kefilsiz olarak 4 farklı ödeme alternatifinden oluştuğunu belirten Elmas, "Birinci alternatifte peşin alımlarda yüzde 25 indirim fırsatı, ikinci alternatifte ise yüzde 25 peşinat vade farksız 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödeme avantajları sunuyoruz. Üçüncü alternatifte ise yarısı peşin, kalan yarısı da 24 ay sonra ödeme imkanı sağlıyoruz. Dördüncü alternatifte ise yüzde 25 peşinat, 1.29 vade ve 72 aylık sabit artan taksit seçenekleriyle ödeme imkanları yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Sur Yapı Cevher Ümraniye'nin hayata değer katma vizyonu ile tasarlandığını ifade eden Elmas, modern mimarisi ve sosyal olanaklarıyla dikkati çeken projenin yer aldığı konum sayesinde ulaşım avantajı da sağladığını aktardı.

Elmas, "Projemizde bulunan fitness, sauna, stüdyo odaları ve kapalı otopark ile konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam imkanı sunuyoruz. Ayrıca dinlenme, spor ve piknik alanları, kış bahçesi ve çocuk parklarıyla her şeyin yanı başınızda olduğu kusursuz bir yaşam alanı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir şehir inşa ediyoruz" söylemiyle Sur Yapı Antalya'da bugüne kadar 6 bine yakın bağımsız bölümün teslimatını gerçekleştirdiklerini bildiren Elmas, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya'da hayata geçiriyoruz. 2020'den bu yana konut teslimlerine aralıksız devam ettiğimiz Sur Yapı Antalya, evleri, sokakları, parkları, bahçeleri, dükkanları, mağazaları ve Alışveriş Caddesi'yle yaşayan bir kente dönüştü. Antalya'nın yeni yaşam merkezi haline gelen projemizde şu anda 20 binden fazla kişi yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Elmas, Sur Yapı Antalya'da yaşamın başladığı ilk kısım olan park etabının 35 blokunda doluluk oranının yüzde 100'ü bulduğunun bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"157 bin metrekarelik şehir parkı bulunan park etabı, doğayla bütünleşmiş modern bir şehir yaşamı sunuyor. 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi'ne de ev sahipliği yapan Sur Cadde ise, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor. Mağazaları, kafe ve restoranları, modern mimarisi ile Antalya'nın yeni çekim merkezi haline gelen Sur Cadde'de de teslimler tüm hızıyla devam ediyor.



Konutların bir bir sahiplerini bulduğu bir diğer etabımız olan 1105 konutluk Turkuaz sitesinin ilk etabında hayat başladı. 'Suyla gelen medeniyet' temasının hakim olduğu Turkuaz Sitesi'nde tüm bloklar su kenarında yer alıyor. Geniş meydanları, göleti ve geniş sosyal imkanlarıyla da öne çıkan Turkuaz sitesi, zengin peyzajı, modern çevre düzenlemesiyle de eşsiz bir yaşam alanı sunuyor."















