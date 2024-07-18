“Sustainability Innovation Challenge programı kapsamında düzenlenen DemoDay’de Sürdürülebilirlik alanında yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan 7 startup bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Yolumuz Geleceğe vizyonuyla sürdürülebilirliği işinin odağına alarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) çalışmalarını yerel ve küresel ölçekte yürüttüğü iş birlikleri ile büyütmeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv, Sustainability Innovation Challenge programı kapsamında sürdürülebilirliğin tüm boyutlarında faaliyet gösteren 7 girişim ile DemoDay’de bir araya geldi.

Koç Holding, Koç Topluluğu şirketleri ve Türkiye’nin önde gelen bazı şirketlerinin İnovasyon ve Sürdürülebilirlik liderlerinin katıldığı DemoDay’de, Novocycle, Blueit, Apollo, Mobix, iCarbon, Turkishe ve Climateware girişimlerinin Otokoç Otomotiv’e özel hazırladıkları değer önerisi ve iş birliği modelleri sunuldu. Plug and Play iş birliği ile düzenlenen DemoDay’de Su Yönetimi, Karbon Yönetimi, Batarya İleri Dönüşüm Çözümleri, Enerji Yönetimi ve Fırsat Eşitliği gibi alanlara değinildi. Startup’lar, DemoDay’de yer almak için teknolojik yetkinlikleri, odak alanları ve Otokoç Otomotiv ile uyumları gibi önemli kriterler çerçevesinde değerlendirildi.

Hem yatırım hem de iş birliği odaklı değerlendirmelerin yanı sıra startup’ların sektör liderleriyle ve potansiyel yatırımcılarla bir araya gelmesine imkan sağlayan DemoDay’de ana konuşmacı olarak yer alan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği Kurucusu Hakan Doğu, Sürdürülebilir Mobilite konusundaki gelecek trendlerinden bahsetti.

DemoDay’de yaptığı açılış konuşmasında insanı, toplumu, çevreyi ve dünyayı önemseyen bir şirket bakış açısıyla sürdürülebilirliği ana işleri olarak konumlandırdıklarını belirten Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Diğer alanlarda olduğu gibi sürdürülebilirlik odağında startup’larla iş birliği gerçekleştirmeyi ve Demo çalışmaları yapmayı son derece önemsiyoruz. DemoDay’de sürdürülebilirlik sadece temamız olmakla sınırlı kalmadı, tüm etkinliğin uçtan uca sürdürülebilir olmasına özen gösterdik. Ekosistemde yer alan, sürdürülebilirliği ortak hedef olarak benimseyen birçok önemli paydaşla bir araya gelmek bizim için son derece değerli. Otokoç Otomotiv olarak sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.”

Bugünden atılacak adımlarla sürdürülebilir bir gelecek yaratma yaklaşımıyla başlatılan program, seçilen startup’ların Otokoç Otomotiv ile pilot uygulamalar ve iş birlikleri gerçekleştirerek yenilikçi çözümlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak.

BAŞARILI STARTUP’LAR, OTOKOÇ OTOMOTİV’İN İŞ BİRİMLERİYLE ENTEGRE EDİLEREK GERÇEK TEST ORTAMLARINDA PİLOT UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI BULACAK

Otokoç Otomotiv, bu program ile sürdürülebilirlik alanında çözümler geliştiren yerel ve küresel startup’lara kapılarını açıyor. DemoDay’de yaptıkları sunumlar ile başarılı olan startuplar, Otokoç Otomotiv ve Koç Topluluğu şirketleri ile doğrudan iş birliği gerçekleştirme, PoC yapma ve potansiyel yatırım fırsatlarına erişim elde etme şansına sahip olacak.

Sustainability Innovation Challenge, Otokoç Otomotiv’in sürdürülebilirlik alanındaki inovasyon potansiyelini daha da güçlendirecek ve startup ekosistemindeki güçlü mentor pozisyonuna destek olacak. Otokoç Otomotiv, bu inisiyatif ile birlikte dünya genelindeki mobilite hizmet sağlayıcıları arasında öncü bir konuma yükselmeyi hedefliyor.