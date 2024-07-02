Ananas-Kivi Suyu

Malzemeler

1 adet olgun ananas

2 adet olgun kivi

Yarım limonun suyu

Tatlandırmak isterseniz bir tatlı kaşığı bal kullanabilirsiniz

Süsleme için birkaç yaprak nane

Hazırlanışı

Ananası soyun, çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin.

Kivileri soyun ve dilimleyin.

Blender'a ananas dilimleri, kivi dilimleri ve limon suyunu ekleyin.

İsteğe bağlı olarak bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Malzemeleri blender'da karıştırın, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blendırın.

İçeceği süslemek için nane yaprakları ekleyin ve servis yapın.

Mango-Papaya Suyu

Malzemeler

1 adet olgun mango

1 adet olgun papaya

Yarım limonun suyu

Tatlandırmayı düşünenler bir yemek kaşığı bal kullanabilir

Buz küplerini unutmayın

Hazırlanışı

Mango ve papayayı soyun, çekirdeklerini çıkarın ve doğrayın.

Blender'a mango dilimleri, papaya dilimleri ve limon suyunu ekleyin.

İsteğe bağlı olarak bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Malzemeleri blender'da karıştırın, pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blendırın.

Servis için bardaklara buz küpleri koyun ve meyve suyunu üzerine dökün.

İsterseniz birkaç dilim mango veya papaya ile süsleyerek servis yapın.