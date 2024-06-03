Ataşehir'de meydana gelen trafik kazası, 6 aracın karıştığı şiddetli bir olaya sahne oldu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, İnönü Mahallesi Kartal Caddesi'ndeki dörtyol kavşağında gerçekleştiğini ortaya koydu. 14.00 sularında yaşanan kaza, bir oto servisinden çıkartılan 34 GIZ 077 plakalı otomobilin cadde üzerindeki hareketi sırasında, aşırı hızla seyreden 34 HPY 473 plakalı araçla çarpışmasıyla başladı. Ardından, park halindeki araçlara çarparak durabilen araç, 6 aracın karıştığı kaotik bir tabloya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralanırken, maddi hasar da meydana geldi. Bu olay, sadece 4 gün önce aynı noktada bir aracın polis aracına çarpmasıyla önceden de belirginleşmişti ve bu tür kazalar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Mahalle sakinleri, sürekli tekrarlanan kazaların önlenmesi için hız düşürücü önlemlerin veya trafik ışıklarının konulmasını talep ediyor. Eren Doğan adlı bir mahalle sakini, "Bu, burada yaşanan sanırım yüzüncü kaza. Her defasında bir araç hızla gelip diğerlerine çarpıyor. Tüm esnaf bu durumdan rahatsız. Yetkililere defalarca bildirdik, ancak hiçbir önlem alınmadı. Maalesef, birinin ölmesini mi bekliyoruz? Buradaki kazada, esnafların bile 2 aracı zarar gördü. Artık buraya bir hız düşürücü veya trafik ışığı gerekiyor." şeklinde tepkisini dile getirdi.