Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği “Süreyya’da Kadınlar Buluşuyor” etkinliği, Manisalı kadınları Süreyya Tabiat Parkı’nın huzurlu doğasında bir araya getiriyor. Etkinlik, her Çarşamba günü saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Kadınlar için keyifli bir buluşma

Manisa’nın doğal güzelliklerinden biri olan Süreyya Tabiat Parkı, kadınlara özel bu etkinlikle her hafta şenlenecek. “Kekler, börekler sizden; çaylar ve canlı müzik bizden” sloganıyla düzenlenen buluşmada, kadınlar hem birbirleriyle kaynaşma hem de doğanın tadını çıkarma fırsatı bulacak.

Etkinlik hakkında detaylar

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Her Çarşamba günü düzenlenecek olan bu etkinlikte, Manisalı kadınları bir araya getirerek, sosyal bir ortamda eğlenceli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz” denildi. Etkinlik kapsamında katılımcılara ücretsiz çay ve canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirme fırsatı sunulacak.

Süreyya Tabiat Parkı’nda buluşma zamanı

Manisalı kadınların sosyalleşmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu buluşma, Süreyya Tabiat Parkı’nın huzurlu atmosferinde gerçekleştirilecek. Şehir stresinden uzaklaşıp, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tüm kadınlar bu etkinliğe davetli.