Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Rusya’ya gidiyor. Suriye basınında yer alan haberlere göre Şara’nın ziyareti sırasında, Rusya’dan devrik lider Beşar Esad’ın iadesini resmen talep etmesi bekleniyor.

Adı açıklanmayan kaynaklara göre Şara, görüşmede Esad’ın “savaş suçları” kapsamında yargılanabilmesi için ülkesine teslim edilmesini isteyecek.

Suriye, Esad için gıyabi tutuklama kararı çıkardı

Geçtiğimiz hafta Şam yönetimi, 2024 Aralık ayından bu yana Rusya’da bulunan Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali, Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında “kasten adam öldürme, ölüme neden olan işkence” ve “özgürlükten yoksun bırakma” bulunduğunu açıklamıştı.

Hakim el-Ali, “Dava Interpol üzerinden uluslararası boyuta taşınabilecek nitelikte. Yasal süreç, rejimin işlediği tüm sistematik ihlallerin faillerine ulaşıncaya kadar sürecek” ifadelerini kullanmıştı.

Rus üsleri gündemde: Tartus ve Hmeymim

Şara’nın Moskova temasları kapsamında, Rusya’nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssündeki varlığı da gündeme gelecek.

Diplomatik kaynaklara göre Suriye yönetimi, Rusya’nın bu üslerdeki uzun süreli askeri varlığını “gözden geçirme” talebini gündeme taşıyacak.

Arka plan: Esad rejiminin çöküş süreci

Suriye’de 2011 yılında Dera kentinde başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Öğrencilerin rejim karşıtı yazılar yazması sonrası gözaltına alınmaları ve işkenceye uğramaları, olayların fitilini ateşlemişti.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, süreç Suriye iç savaşının başlangıcı olarak tarihe geçmişti.

Aradan geçen yıllarda milyonlarca Suriyeli yerinden olurken, ülke büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı.

Uluslararası yankı

Ahmed Şara’nın Rusya ziyareti, Suriye’nin “post-Esad dönemi” olarak nitelendirilen yeni sürecine ilişkin ilk somut diplomatik adım olarak görülüyor.

Moskova’nın bu talebe nasıl yanıt vereceği, Suriye-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası oluşturabilir.