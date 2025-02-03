Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından ilk kez Türkiye’ye geliyor. Şara, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, ülkenin ekonomik yeniden inşası ve güvenliğin sağlanması için atılacak ortak adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin geçiş hükümetine sağlayabileceği destek de görüşme gündeminde olacak.

Fahrettin Altun’dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, iki liderin Suriye’deki güncel gelişmeleri ve kalıcı istikrar için olası işbirliği adımlarını görüşeceğini belirtti. Altun ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin geçiş hükümetine ve halkına sağlayabileceği desteklerin de masaya yatırılacağını vurguladı.

Şara’nın ilk yurtdışı ziyareti

Ahmed Şara, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından yaptığı ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştirmişti. Riyad’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen Şara, ardından Türkiye’ye geçiş yapacak.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir

Suriye’deki yeni yönetimin bölgesel dengeleri nasıl şekillendireceği merak edilirken, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayabileceği öngörülüyor. Ankara’daki bu kritik zirvede, Suriye’nin geleceğine dair atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.