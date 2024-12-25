Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, "İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" açıklamasında bulundu.
Suriye'de Beşar Esad rejimini devirerek geçici hükümet kuran muhalifler, İran'a resti çekti. geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.
"Kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyoruz"
Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.