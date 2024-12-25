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Bakan Şeybani, "İran, Suriye halkının iradesine, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı. İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimini devirerek geçici hükümet kuran muhalifler, İran'a resti çekti. geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, X hesabındaki paylaşımında, İran'ı, Suriye halkının iradesine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya davet etti.

Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani , "İran'ı, Suriye'de kaos yaymaktan kaçınmaları yönünde uyarıyor ve son açıklamaların sonuçlarından sorumlu tutuyoruz" açıklamasında bulundu.

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