Açıklamada, “Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Kayseri’de yaşanan olayları bahane ederek Türk ve Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetmekte ve çağrılara uymamaya davet etmektedir. Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz,” ifadeleri kullanıldı.

Tarih ve coğrafyanın, Türkler ve Araplar arasında yüzyıllardır süren kardeşliği gösterdiği belirtilen açıklamada, “Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara ve çilelere rağmen, bu kardeşliğin önümüzdeki yüzyıllar boyunca da devam edeceğine dair inancımız tamdır. İki halkın ortak kaderi de bunu gerektirmektedir. Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad Rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır,” denildi.

Kayseri’deki olayların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın saldırganlara karşı attığı yasal adımları takdir ettiklerini ifade etti. “Bu üzücü olayların kardeşliğimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz,” şeklinde konuşan hükümet yetkilileri, halkı itidalli davranmaya çağırdı.

Son olarak, Suriyelilerin duygularını barışçıl bir şekilde ifade etmesinin önemine dikkat çekilerek, Türk bayrağına yönelik eylemlerin şiddetle reddedildiği ve kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durması gerektiği vurgulandı.