Milli Savunma Bakanlığı, Suriye harekat bölgesinde görev yaparken rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Bakan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat bölgesinde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."