Suriye'de yeni bir dönem başlıyor. Ülke ekonomisinde reform hedefleyen yeni yönetim, Suriye Merkez Bankası Başkanlığına Meysa Sabirin’i atadı. Sabirin, Merkez Bankası’nın 70 yıllık tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.

Muhaliflerin liderliğinde yürütülen yeniden yapılanma sürecinin simgesi olarak değerlendirilen bu atama, dünya kamuoyunda da yankı uyandırdı. Uzun yıllardır finans ve ekonomi alanında önemli görevler üstlenen Sabirin, ülkedeki ekonomik reformların ana mimarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Meysa Sabirin kimdir?

Meysa Sabirin, ekonomi alanındaki derin tecrübesiyle biliniyor. Daha önce Suriye Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Ofis Denetim Bölüm Başkanlığı gibi kilit pozisyonlarda görev aldı.

2018’den bu yana Şam Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sabirin, muhasebe alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip. Finansal denetim ve yönetim alanındaki yetkinliğiyle dikkat çeken Sabirin, Beşar Esad tarafından atanan önceki başkan Muhammed İssam Hazime’nin yerini aldı.

Görev ve Yetkileri:

Sabirin, Merkez Bankası’nın yeniden yapılanmasında kritik roller üstlenmiş ve şu görevlerde bulunmuştu:

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı

Merkez Bankası Gözetim Direktörü

Merkez Bankası Yönetim Komitesi Üyesi

Hükümet Komisyonu Müdürlüğü Direktörü

Ofis Kontrol Departmanı Başkanı

Yeni dönem beklentileri

Sabirin’in atanmasıyla birlikte, Suriye Merkez Bankası’nın ekonomik reformlara hız kazandırması ve finansal istikrarı sağlaması bekleniyor. Uluslararası piyasalarda güven inşa etmeyi hedefleyen bu atama, aynı zamanda kadınların ekonomideki rolünün güçlendirilmesi açısından da sembolik bir önem taşıyor.