Suriye’de önemli bir atama gerçekleşti. Ülkenin yeni yönetimi, daha önce Suriye Merkez Bankası’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan Maysaa Sabirin’i Merkez Bankası Başkanı olarak atadı. Sabirin, bu göreve getirilen ilk kadın olarak tarihe geçti.

Kariyerindeki dönüm noktaları

Aralık 2018’den bu yana Şam Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu’nda Suriye Merkez Bankası’nı temsil eden Sabirin, finans ve denetim alanlarında uzun bir kariyere sahip.

Sabirin, geçmişte Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı ve ofis denetim bölüm başkanlığı gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Sabirin, bankacılık sektöründeki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Yeni dönemde beklentiler

Ekonomik zorluklarla mücadele eden Suriye’nin, Sabirin liderliğinde finansal istikrar ve reform süreçlerine hız kazandırması bekleniyor. Atamanın özellikle kadınların ekonomik karar mekanizmalarındaki rolünü artırması açısından da sembolik bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.