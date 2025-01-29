Suriye, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya'dan büyük bir talepte bulundu. Şam yönetimi, Esad'ın geri iade edilmesini ve ülkedeki yeniden inşa sürecinin tazminatla desteklenmesini istedi. Rusya ise bu taleplere yönelik bir takım somut adımlar atma niyetini dile getirdi.

Suriye’deki iç savaşın ardından Beşar Esad’ın devrilmesi ve ardından Rusya'ya sığınması sonrasında, iki ülke arasındaki ilk resmi ziyaret gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev liderliğindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile görüştü. Görüşmenin ardından, Suriye'nin eski lideri Esad'ın iadesine dair talepler ve yeniden inşa için tazminat beklentisi dikkat çekti.

Suriye'nin tazminat talepleri

Rus heyetinin ziyaretinde, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı vurgulandı. Rusya, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmayı taahhüt etti. Suriye hükümetinin önceliği, ülkede savaşın yıkımlarının ardından ekonomik toparlanma sürecine odaklanırken, bunun için tazminat talep ettiği de ifade ediliyor. Bu bağlamda, Rusya'nın Suriye halkına yönelik güven inşa etme adına somut adımlar atmaya devam edeceği belirtildi.

Esad’ın iadesi talebi

Suriye'deki geçici hükümetin lideri Ahmed el-Şara'nın, devrik lider Beşar Esad'ı Rusya'dan geri istemesi, ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri oldu. Euronews'e göre, Esad’ın geçtiğimiz yıl Rusya'ya kaçmasının ardından, yeni yönetim Esad’ın iadesini talep etti. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu talebin gelecekteki diplomatik ilişkiler için belirleyici olabileceği öne sürülüyor.

Görüşmelerde, Esad rejiminin uyguladığı şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap verebilirlik ve adaletin sağlanması gerektiği ifade edildi. Suriye’nin yeni yönetimi, ülkenin geleceğini inşa ederken, savaşın mağdurlarına adalet sağlamak için uluslararası toplulukla iş birliği yapma kararlılığını vurguladı.