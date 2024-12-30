Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyinde ise Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ