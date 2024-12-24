Suriye’de Baas rejiminin 61 yıl sonra devrilmesiyle başlayan yeni dönem, bölgedeki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin, Esad rejiminin devrilmesindeki rolü ve yeniden inşa sürecindeki katkıları gündemdeki yerini korurken, son olarak Türkiye’nin Şam ve Tartus’ta askeri üsler kurabileceği iddia edildi.

Türkiye’den diplomatik hamleler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz haftalarda Şam’a yaptığı ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye’nin başkenti Şam’da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

Fidan görüşmede, “Türkiye olarak tarihin doğru tarafında olmanın gururunu yaşıyoruz. Suriye’nin geleceğini Suriyeliler belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Askeri üs iddiaları gündemde

Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Şam’da askeri bir üs ve Tartus’ta bir deniz üssü kurmasının gündemde olduğunu öne sürdü. Burhan, Ankara’da bu konuyla ilgili önemli görüşmelerin yapıldığını belirtti.

“Askeri iş birliği ve ortak tatbikatlar planlanıyor”

Burhan, askeri üs iddialarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Ankara’da Türkiye’nin, Şam yönetimiyle bir askeri iş birliği anlaşması üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Ayrıca Akdeniz’de Libya’dakine benzer bir anlaşma planlanıyor. Şam’da bir hava üssü kurulması ve Tartus’ta deniz üssü inşa edilmesi gibi seçenekler de masada. Bunun yanı sıra Akdeniz’de ortak tatbikat ve arama-kurtarma anlaşmaları da gündemde.”

Suriye’de yeniden yapılanma dönemi

Türkiye’nin, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde askeri ve stratejik iş birlikleri ile bölgedeki etkinliğini artırmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu adımların, Suriye’nin istikrar kazanması ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından önemli bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

Uluslararası tepkiler bekleniyor

Türkiye’nin olası üs kurma hamleleri, uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Akdeniz’deki stratejik dengeler üzerinde etkili olabilecek bu adımın, bölgesel güçler arasında yeni bir diplomatik süreç başlatabileceği ifade ediliyor.