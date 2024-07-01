El Bab ve Azez'de bulunan terör örgütü yandaşları, Türkiye'ye ait çok sayıda aracın El Bab'a girmesini engellemek amacıyla El Rai kavşağında toplandı. Burada, Türk tırlarına taşlarla saldıran kalabalık, saldırı anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler kısa sürede yayılarak geniş bir kitle tarafından izlendi ve kınandı.

PTT binalarına yağma

Provokasyonlar bununla da sınırlı kalmadı. Terör örgütü yandaşları, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan PTT binalarını da hedef aldı. PTT binalarını yağmalayan gruplar, bölgede ciddi bir güvenlik sorunu yarattı. Yağma olaylarının görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü

Olayların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kişi ve kurum, yaşanan provokasyonları kınadı. Türkiye'den ve dünyadan birçok kullanıcı, bu saldırıları kınayan mesajlar paylaştı. Güvenlik uzmanları, bu tür provokasyonların bölgedeki istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Bölgede yaşanan olayların ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel güvenlik güçleri, provokasyonların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alarak, bölgede devriye sayısını artırdı.