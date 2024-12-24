Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki siyasi ve askeri yapılanma yeniden şekillendiriliyor. Yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, muhalif grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştirileceğini açıkladı.

Ahmed eş-Şara, ulusal bir ordu kurmak için muhalif grupların kendilerini feshedeceklerini ve merkezi bir komuta sistemi oluşturulacağını duyurdu. Şara, "Tüm muhalif gruplar, artık tek bir çatı altında birleşme konusunda anlaştı. Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde organize bir yapı kurulacak," ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde tek çatı altında güç birliği

Uzun süredir devam eden iç savaşın ardından ülkede istikrarın sağlanması ve yeniden yapılanma süreci hız kazandı. Ahmed eş-Şara, bu sürecin en önemli adımının askeri birliklerin entegrasyonu olduğunu belirtti.

Yeni yönetim, tüm muhalif unsurların ortak komuta altında birleşmesiyle milli ordu oluşturulacağını ve ülkenin savunmasından bu yapının sorumlu olacağını vurguladı.