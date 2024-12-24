Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Yürütme Meclisi Eş Başkanlığı, Noel Bayramı dolayısıyla 25 Aralık 2024 Çarşamba gününü resmi tatil ilan etti. Genelgede, sadece çalışmaları zorunlu olan kurumların faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Yürütme Meclisi Eş Başkanlığı tarafından yayınlanan 33 sayılı genelgede, Özerk Yönetim resmî tatiller kanunu uyarınca ve kamu menfaatleri doğrultusunda, tüm genel kurum ve kuruluşlarda Noel Bayramı vesilesiyle 25 Aralık 2024 Çarşamba gününün tatil edildiği ifade edildi. Ancak, çalışmaları zorunlu olan kurumların tatil kapsamı dışında tutulacağı vurgulandı.

Genelgede belirtilen "çalışmaları zorunlu olan kurumlar" ifadesi, sağlık hizmetleri, güvenlik birimleri ve acil durum hizmetleri gibi kesintisiz hizmet vermesi gereken kurumları kapsıyor. Bu kurumlar, Noel Bayramı süresince de faaliyetlerine devam edecek.

Kuzey ve Doğu Suriye, Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Türkmenler gibi farklı etnik grupların yanı sıra, Müslüman, Hristiyan ve diğer inanç mensuplarının da yaşadığı çok kültürlü bir bölge.

Noel Bayramı, İsa Mesih'in doğumunu anmak için dünya genelinde Hristiyanlar tarafından kutlanıyor.