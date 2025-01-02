Suriye'de Tarihi Değişim İlk Kadın Vali Atandı!

Suriye’de geçiş dönemi hükümeti, kadınların yönetimde daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla önemli adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanlığı’na Maysaa Sabrin’in atanmasının ardından, Süveyda kentine de ilk kadın vali olarak Mohsine Saleh Al-Muhtawwi getirildi.

Kadın valilikte tarihi adım

Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda’da halkın talepleri doğrultusunda atanan Al-Muhtawwi, Suriye tarihine geçen ilk kadın vali unvanını aldı.

Yönetimdeki yolsuzluklara karşı tavrıyla biliniyor

1970 yılında Süveyda’nın Lîbenê köyünde doğan Al-Muhtawwi, Şam Üniversitesi Ticaret ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine 1990’lı yıllarda Süveyda’nın Dera bölgesinde başlayan Al-Muhtawwi, Hazine Bölümü Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. Ancak yönetimdeki yolsuzluklara karşı duruşu nedeniyle Mart 2023’te görevinden istifa etti.