Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının faili olduğu belirlenen Mohammad Dib Korali, MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon sonucunda Suriye'de yakalandı.

Tutuklandı

Suriye'de yakalanan Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye’de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.