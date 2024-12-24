Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası Suriye’de geçici hükümetin kurulmasıyla birlikte, ülkenin güvenliği için yeni bir ordu yapılanması üzerinde çalışmalar hız kazandı. Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, tüm muhalif grupları bir araya getirerek 300 bin kişilik bir milli ordu oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’den stratejik destek

Suriye’nin askeri yeniden yapılanma sürecinde, Türkiye’nin uzman desteği ve danışmanlık sağlayacağı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 5 kritik noktada asker bulunduracağı ifade edildi.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, İdlib ve diğer bölgelerdeki muhalif grupları tek bir çatı altında toplayarak yeni ordunun temelini atacaklarını duyurdu. İlk aşamada 70-80 bin kişilik bir iskelet kadro oluşturulması planlanıyor.

300 bin kişilik ordu hedefleniyor

Suriyeli General Ahmed Osman, bir-iki yıl içerisinde ordunun 300 bin kişiye ulaşacağını belirtti. Osman, Esad rejimi döneminde var olan 470 bin kişilik ordu yapısının halkı kontrol altında tutmak için kurulduğunu, ancak yeni yapının bölgesel güvenlik ve tehditlere karşı konumlanacağını söyledi.

Eski askerler ve muhalifler yeni yapıya katılacak

General Osman, ordunun hızlı bir şekilde büyümesi için şu planları paylaştı:

HTŞ’den 40 bin kişilik güç ve SMO’dan 50 bin asker kadroya katılacak.

Esad rejiminden suça karışmamış subaylar ve istihbarat görevlileri de yeni orduya dahil edilecek.

Türkiye’nin sağlayacağı teknik destek ve eğitimle ordunun altyapısı kısa sürede tamamlanacak.

PKK/YPG’ye sert mesaj: Teslim olun ya da operasyon geliyor

Şam yönetimi, PKK/YPG terör örgütüne yönelik kesin bir tutum sergiliyor. PKK/YPG yönetimi, silahsızlandırılma ve siyasi entegrasyon talepleriyle defalarca görüşme başvurusunda bulundu. Ancak Şam yönetimi, örgütü şartsız silah bırakmaya ve işgal altındaki bölgeleri teslim etmeye çağırdı. Taleplerin karşılanmaması durumunda, ilk askeri operasyonun PKK/YPG bölgelerine düzenleneceği duyuruldu.

ABD ve Rusya tahliyelere başladı

Suriye’deki yeni yönetimin kararlı tavrı üzerine, ABD ve Rusya bölgedeki askeri varlıklarını azaltmaya başladı. Rusya, PKK kontrolündeki Kamışlı, Ayn İsa ve Haseke’den askerlerini çekmeye başlarken, ABD de Hak el-Omar petrol sahasından tahliyelere başladı.