Suriye’nin kuzeyinde, özellikle Menbiç ilçesinde son günlerde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırılarının ardından halk, teröre karşı tepkilerini ortaya koydu. Halep ilindeki Sadullah Cabiri Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, PKK/YPG'nin Menbiç’teki saldırılarını protesto etti.

"Menbiç kanıyor"

Göstericiler, ellerinde "Çocukların kanı hiçe sayılmasın", "Menbiç kanıyor", "Menbiç sessizce katlediliyor" gibi ifadelerin yer aldığı dövizlerle teröre karşı seslerini yükseltti. Menbiç’te yaşanan son saldırıda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan işçilerin bulunduğu bir aracın yanında bombalı araç patlatıldığı belirtiliyor. Suriye halkı, bu saldırıları kınayarak, PKK'nın ülkeden çıkarılmasını talep etti.

Muhammed Abdülkerim, gösteriye katılarak Menbiç'teki sivil kayıplara dikkat çekti. Abdülkerim, "Bu sabah patlatılan bombalı araçta çoğu kadın ve çocuk olan işçiler vardı. Bu insanlar sadece ekmek parası kazanmak için işe gidiyorlardı" dedi ve PKK'nın Suriye’den tamamen çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"Kadın ve çocukları hedef alıyorlar"

Menbiç'teki Rifai Camisi İmamı Mahmut İsa, ilçede sıkça bombalı saldırıların yapıldığını belirterek, "YPG özellikle sivilleri hedef alıyor. Bizler de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara önderliğinde, ülkemizin geri kalanının özgürleşmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maram Mahmud ise, Menbiç’teki patlamaların giderek arttığını, son saldırılarda 20’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu patlamalar kadın ve çocukları hedef alıyor. Biz, yeni hükümetten acil çözüm bekliyoruz" dedi.

Suriye halkı, yeni kurulan hükümetin bu tür saldırılara karşı daha etkin bir çözüm üretmesini ve PKK/YPG'yi ülkeden def etmeye yönelik adımlar atmasını talep ediyor.