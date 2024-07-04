‘Her Suriyeli Suriye'ye geri dönmek istiyor’

Bölgede yaşanan ve gelişen olaylardan ve olayların Suriye'ye olan etkisinden dolayı üzgün olduklarını dile getiren Suriyeli Muhalif Siyasetçi ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi El Bahra, “Gördüğünüz gibi Suriyeli mülteciler meselesi bölgesel ve uluslararası zeminde sıcak bir konu haline geldi. Bu nedenle bölgede, Lübnan'da, hatta Türkiye'nin bazı bölgelerinde ve diğer ülkelerde aynı anda pek çok sorunun ortaya çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki, aradıkları tek şey hayatlarını güven içinde ve onurlu bir şekilde yaşamak olan bu mültecilere karşı bazı kötü muamelelerin yapıldığını görüyoruz. Fakat aynı zamanda mülteciler, ülkelerine dönmek için de sabırsızlanıyor” dedi.

‘Suriye henüz güvenli değil’

Mültecileri Suriye’ye dönmeleri konusunda zorlayamayacaklarını dile getiren Bahra, Suriye’nin henüz güvenli olmadığını da belirtti. Bahra, “Suriye, savaş bölgesi olarak sınıflandırıldı ve hala da öyle. Bizim bölgemiz olan Suriye'nin kuzeyi, ordunun terör örgütüne ve bazen de rejime karşı faaliyet gösterdiği bir alan. Biliyorsunuz, PKK o bölgede çok aktif. Suriye Milli Ordusu ve Türk Ordusu teröre karşı ortak operasyonlara katıldı. Ne yazık ki, dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle hayat herkes için zorlaşıyor. Bu sebeple ve Suriye'nin kuzeyindeki insani yardımın büyük ölçüde azalmasıyla birlikte daha fazla acı çekiliyor. Burada mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş insanlar var. O bölgede gerçekte ihtiyaçları olanların sadece yüzde 30'u ile yaşıyorlar. Tüm bunlar Suriye'de yaşayanlar ve Suriye dışındaki mülteciler için de büyük mağduriyet yarattı. Tüm bunlar birikti ve Suriye krizinin belirsiz siyasi geleceği ile birlikte duyguları ve gerilimi çok yükseğe tırmandırdı. Bu insanlar, siyasi bir çözüm olup olmayacağını, bir savaş olup olmayacağını, Suriye topraklarının rejime devredilip devredilmeyeceğini bilmiyorlar. Yani tüm bu konular hakkında endişeliler. Bu da dış güçlerin ve düşmanların kullanması için zemini verimli hale getirdi. Bu bölgede PKK unsurlarının, rejim unsurlarının faaliyetleri var ama faaliyetlerini Suriyelilerin mağduriyetleri üzerine inşa ediyorlar. Dolayısıyla bizim için bu mağduriyetleri gidermek, şiddeti körüklememek ve kışkırtmamak çok önemli. Ortamı sakinleştirmeliyiz. Suriyeli mültecileri, Suriye içinde yerinden edilmiş insanları Suriye içinde sakinleştirmeliyiz. Ayrıca Suriyeliler olarak bizim görevimiz de Türkiye ve Lübnan'daki insanları rahatlatmak, ülkelerinde sonsuza kadar kalmak istemediğimizi açıkça söylemek. Ama eğer ülkenizi terk etmemiz ve ülkemize geri dönmemiz istiyorsanız, lütfen mültecileri geri dönmeye ikna edecek adil bir siyasi çözüme ulaşmamızda bize yardımcı olun” diye konuştu.