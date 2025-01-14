Suriyeli Mültecilerin Dönüşü Etkili Oldu Kiralar Büyük Oranda Düştü!

Kırşehir'de kiralık ev fiyatları, Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'deki iç savaşın sonlanmasıyla birlikte dikkat çeken bir şekilde geriledi. 10-15 bin TL arasında seyreden kiralar, 5-6 bin TL'ye kadar düşerek büyük bir değişim yaşadı. Mültecilerin ülkelerine dönüşü, şehirdeki kiralık ev piyasasını derinden etkiledi.

Enflasyon ve mültecilerin dönüşü kiraları yükseltmişti

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici, şehirdeki ev kiralarının artışında enflasyon kadar mültecilerin de etkili olduğunu belirtti. Biçici, "Enflasyon oranındaki artış kiraların yükselmesine sebep oldu, ev sahipleri fahiş fiyatlarla kiralar uyguladı ve kiracılar zor durumda kaldı" dedi.

Kiralar 10-15 bin TL'den 5-6 bin TL'ye geriledi

Suriye'deki rejim değişikliği ve mültecilerin ülkelerine dönüşü ile birlikte, Kırşehir'deki kiralar önemli ölçüde düştü. Biçici, "Eski yapılı binalarda kiralar, 10-15 bin TL'den 5-6 bin TL'ye kadar düştü. Yeni yapılı binalarda ise benzer bir düşüş bekliyoruz. Enflasyonun etkisiyle kiralar bir süre artmıştı, ancak şimdi düşüşe geçti" şeklinde açıklamada bulundu.