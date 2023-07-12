Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021'de Emirhan Yalçın, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve A.M.A. arasında çıkan tartışmada bıçaklanıp öldürüldü. Yargılamada Yahya Al Abdo, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay, A.M.A ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetin ardından ilçede çıkan olaylarda Suriyelilerin ev ve iş yerlerine zarar verildi. Olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



AYNI YERDE 2 KAZA

Aynı mahallede önceki gün meydana gelen kazada, plakası ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Besime Güngör'e çarptı. Yolda ablasına müdahale etmeye çalışan Merve Yılmaz'a da başka otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Besime Güngör'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Durumu ağır olan Merve Yılmaz da ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu sürücü ile diğer aracın sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı. Besime Güngör'ün cenazesi Haymana ilçesinde toprağa verildi.



'ARALARINDA MİLLİYETÇİLİK DUYGULARI VAR'

Akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından, bölgedeki yabancı uyrukluların işlettiği ve çalıştığı dükkanlar, 2 yıl önceki olayların benzerinin yaşanmaması için sabah açılmadı. Bölge esnafından Ayhan Öztürk, Bostancık Caddesi'nde sürekli kazaların olduğunu fakat önlem alınmadığını söyleyerek, "2-3 yıl içerisinde bu yolda en az 100 kaza olmuştur. Yukarıdan gelen sürücü, lambalardan çıkıp hızını alıp bir kapatıyor ardından keskin viraj var, onu alamayıp takla atıyor. Bu yola önlem alınması için sürekli talepte bulunuyoruz. Sürücü ilerideki ışıklardan çıkıp hızıyla kadına çarpıyor. Duyduğuma göre, süratli olduğundan kadınları aşağı kadar sürükleyerek götürmüş. Olaydan sonra bu çarpan sürücünün Suriyeli, yabancı uyruklu olduğu duyuldu. Bu bölge Suriyeli bölgesi oldu. Bunların aralarında milliyetçilik duyguları var. Bir şey olduğunda birbirlerine haber veriyorlar. Şimdi bu kazadan sonra da 'sıkıntı yaşamayalım' diye dükkanları açmadılar. Burada daha önce de Suriyelilerle çıkan kavgada genç arkadaşımız ölmüştü. Sonra vatandaşlar dükkanlarını dağıttılar. İşte bu tarz olayların yaşanmaması için önlem alıyorlar" dedi.



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